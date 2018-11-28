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Опубликованы первые скриншоты и постер к игре The LEGO Movie 2 Videogame

Общество

Она выйдет в феврале 2019 года на платформах PlayStation 4, Switch, Xbox One и PC

Вашингтон, 28 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  В 2019 году выйдет игра The LEGO movie 2 videogame, которая станет сиквелом первой части, выпущенной компанией Warner Bros. Interactive Entertainment в 2014 году. Первые скришоты и постер были показаны 27 ноября в ролике YouTube-канале TheHiddenBlade01.

Игра выйдет 26 февраля 2019 года на платформах PlayStation 4, Switch, Xbox One и PC, она будет продаваться как в цифровом виде, так и на физических носителях. Отмечается, что версия для платформы Nintendo Switch выйдет на месяц позже — 26 марта 2019 года.

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Напомним, над созданием The Lego Movie Videogame работал геймдизайнер Джон Бертон, который в 2013 году выпустил фильм «LEGO. Бэтмен: Супер-герои DC объединяются». Игра выполнена в жанре приключенческого боевика.

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