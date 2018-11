Что не так со «Всадниками Апокалипсиса»?

Вена, , 11:17 — REGNUM Состоялся релиз Darksiders 3, новой action-игры о приключениях всадников Апокалипсиса. Журналисты и критики уже оценили игру, отмечая сильные и слабые стороны проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мнения игровых изданий разнятся. От многих журналистов и критиков игра получила по 7 и 8 баллов из 10, а ряд изданий, вроде GameSpot, GameRant и Videogamer не поставили игре больше пяти баллов. Недовольные журналисты отметили, что игра использует устаревшие механики и не привносит в жанр ничего нового.

На специализированном оценочном сервисе Metacritic версия игры для PC и Xbox ONE получила 72 балла из 100, а версия для PS4 лишь 64 балла из 100. Эксперты отмечают, что такая разница в оценках вызвана слабыми техническими характеристиками проекта на консоли. В версии для PC также отмечается недостаток производительности при высоких настройках графики. Для исправления этих проблем компания NVIDIA даже выпустила специальный графический драйвер версии 417.01. Однако, со слов журналистов, участвующих в тесте нового драйвера — проблема с производительности всё ещё актуальна.

Напомним, что Darksiders 3 — action-игра, разрабатываемая компанией Gunfire Games. Проект стал третьей частью серии игр Darksiders, повествующих о всадниках Апокалипсиса и их приключениях в разрушенном мире. Главным героем серии впервые стал женский персонаж по имени Ярость.

