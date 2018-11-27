Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:18:19 МСК

Что не так со «Всадниками Апокалипсиса»?

Общество

Эксперты раскритиковали игру Darksiders 3 ("Всадники Апокалипсиса III"), хотя не все так однозначно...

Что не так со «Всадниками Апокалипсиса»?
Постер игры Darksiders 3

Вена, 27 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  Состоялся релиз Darksiders 3, новой action-игры о приключениях всадников Апокалипсиса. Журналисты и критики уже оценили игру, отмечая сильные и слабые стороны проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мнения игровых изданий разнятся. От многих журналистов и критиков игра получила по 7 и 8 баллов из 10, а ряд изданий, вроде GameSpot, GameRant и Videogamer не поставили игре больше пяти баллов. Недовольные журналисты отметили, что игра использует устаревшие механики и не привносит в жанр ничего нового.

На специализированном оценочном сервисе Metacritic версия игры для PC и Xbox ONE получила 72 балла из 100, а версия для PS4 лишь 64 балла из 100. Эксперты отмечают, что такая разница в оценках вызвана слабыми техническими характеристиками проекта на консоли. В версии для PC также отмечается недостаток производительности при высоких настройках графики. Для исправления этих проблем компания NVIDIA даже выпустила специальный графический драйвер версии 417.01. Однако, со слов журналистов, участвующих в тесте нового драйвера — проблема с производительности всё ещё актуальна.

Напомним, что Darksiders 3 — action-игра, разрабатываемая компанией Gunfire Games. Проект стал третьей частью серии игр Darksiders, повествующих о всадниках Апокалипсиса и их приключениях в разрушенном мире. Главным героем серии впервые стал женский персонаж по имени Ярость.

Читайте ранее в этом сюжете: Darksiders 3 и My memory of us: новые трейлеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить