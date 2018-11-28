В парках Москвы оборудуют лыжные трассы из искусственного снега

Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве 26 парков предоставят своим посетителям возможность катания на лыжах, сообщает 28 ноября сайт мэра Москвы.

Отмечается, что кроме 60 классических трасс, будут также «тропы здоровья», где можно бегать и заниматься скандинавской ходьбой. Общая протяжённость трасс составит 147 километров.

«Самая обширная сеть лыжных трасс появится в парке «Сокольники» — более 50 километров маршрутов для катания на лыжах. На втором месте Измайловский парк. Там протяженность лыжных маршрутов и троп здоровья составит 17 километров. Третье место делят парк Олимпийской деревни, «Фили» и музей-заповедник «Царицыно», — говорится в сообщении.

В трёх парках для создания трасс используют искусственный снег для любой погоды — в «Сокольниках», парке Олимпийской деревни и «Северном Тушине».

Парки с лыжными трассами: парк «Сокольники» (есть аренда); парк «Кузьминки»; парк Победы на Поклонной горе; музей-заповедник «Коломенское» (есть аренда); усадьба Измайлово; музей-заповедник «Царицыно» (есть аренда); парк «Фили» (есть аренда); Измайловский парк (есть аренда); парк у Джамгаровского пруда (есть аренда); сквер в Олонецком проезде (есть аренда); ландшафтный парк «Митино» (есть аренда); парк на Ангарской улице (есть аренда); парк «Дубки» (есть аренда); Гончаровский парк; усадьба «Алтуфьево»; парк «Красная Пресня»; парк 50-летия Октября (есть аренда); парк Олимпийской деревни (есть аренда); парк «Северное Тушино»; парк «Садовники»; парк по Борисовским прудам; зона отдыха «Борисовские пруды»; парк «Ходынское поле»; Терлецкая дубрава; парк у прудов «Радуга»; усадьба Воронцово.

Арендовать комплект лыж в парках Москвы можно в среднем за 200 рублей в час.