Синоптики прогнозируют в Москве небольшой снег

Москва, 27 ноября 2018, 07:57 — REGNUM 27 ноября в Москве ожидается прохладная погода. Столбики термометров днем могут опускать до — 4… — 2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Облачно с прояснениями (в столице), — говорится в сообщении. — Небольшой снег. Гололедица».
Согласно прогнозам синоптиков, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 744 мм. рт. ст.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода.
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