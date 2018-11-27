Вторник, 27 Ноября 2018 года
09:17:09 МСК

Синоптики прогнозируют в Москве небольшой снег

Общество

Порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду

Москва, 27 ноября 2018, 07:57 — REGNUM  27 ноября в Москве ожидается прохладная погода. Столбики термометров днем могут опускать до — 4… — 2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями (в столице), — говорится в сообщении. — Небольшой снег. Гололедица».

Согласно прогнозам синоптиков, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 мм. рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода.

Читайте также: Начало недели в Москве будет пасмурным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить