Синоптики прогнозируют в Москве небольшой снег

Москва, , 07:57 — REGNUM 27 ноября в Москве ожидается прохладная погода. Столбики термометров днем могут опускать до — 4… — 2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями (в столице), — говорится в сообщении. — Небольшой снег. Гололедица».

Согласно прогнозам синоптиков, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 мм. рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода.

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