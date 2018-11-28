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В новый год на юго-западе Китая пройдет кросс через тропические леса

Общество

По словам организаторов, будет три категории соревнований, которые растянутся на несколько дней, включая кросс по пересеченной местности длиной 21 км, гонка на 30 километров и гонка на 21 километр

Куньмин, Китай, 28 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Беговой кросс по пересеченной местности в тропическом лесу Мэнла — 2018 стартует в уезде Мэнла Сишуанбаньда-Дайском автономном районе провинции Юньнань на юго-западе Китая в декабре, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

По словам организаторов, будет три категории соревнований, которые растянутся на несколько дней, включая кросс по пересеченной местности длиной 21 км, гонка на 30 километров и гонка на 21 километр.

«Участники пробегут по тропическим лесам, увидят дерево Вантянь высотой 60 метров, а также на себе ощутят дух, культуру и пищу местных народностей», — заявил пресс-секретарь оргкомитета мероприятия Ли Сяомэй во время пресс-конференции.

В забеге примут участие 300 энтузиастов со всех частей мира. Они пройдут через девственные тропические леса, а также карстовые пещеры. Мероприятие продлится с 30 декабря 2018 по 2 января 2019 года.

Напомним, что в марте 2018 года по самому длинному мосту через море Гонконг — Чжухай — Макао, еще до его открытия прошел беговой марафон, в котором приняло участие около 10 тыс. человек.

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