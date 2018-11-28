В новый год на юго-западе Китая пройдет кросс через тропические леса

Куньмин, Китай, , 07:19 — REGNUM Беговой кросс по пересеченной местности в тропическом лесу Мэнла — 2018 стартует в уезде Мэнла Сишуанбаньда-Дайском автономном районе провинции Юньнань на юго-западе Китая в декабре, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

По словам организаторов, будет три категории соревнований, которые растянутся на несколько дней, включая кросс по пересеченной местности длиной 21 км, гонка на 30 километров и гонка на 21 километр.

«Участники пробегут по тропическим лесам, увидят дерево Вантянь высотой 60 метров, а также на себе ощутят дух, культуру и пищу местных народностей», — заявил пресс-секретарь оргкомитета мероприятия Ли Сяомэй во время пресс-конференции.

В забеге примут участие 300 энтузиастов со всех частей мира. Они пройдут через девственные тропические леса, а также карстовые пещеры. Мероприятие продлится с 30 декабря 2018 по 2 января 2019 года.

Напомним, что в марте 2018 года по самому длинному мосту через море Гонконг — Чжухай — Макао, еще до его открытия прошел беговой марафон, в котором приняло участие около 10 тыс. человек.

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