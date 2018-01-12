Самый длинный в мире мост через море примет марафонный забег

Гуанчжоу, Китай, , 05:58 — REGNUM На самом длинном в мире мосту через море пройдет марафон, в котором примут участие до 10 тыс. человек, сообщает 12 января китайская газета «Жэньминь жибао».

Марафон пройдет на мосту Гонконг — Чжухай — Макао 18 марта, сообщили газете организаторы из Чжухайского муниципального комитета.

Порядка 10 тыс. участников смогут на выбор пробежать всю 42-километровую дистанцию или же 5-километровый отрезок на самом длинном в мире мосту через море.

Оба забега начнутся и закончатся в Чжухае. Марафонцы, решившие пробежать маршрут целиком, сделают круг между главным участком моста и искусственным островом на западе.

Призовой фонд марафона, который будет поделен между восемью самыми быстрыми бегунами в мужской и женской категориях, составит 1,22 млн юаней ($188 тыс.).

Мост Гонконг — Чжухай — Макао имеет длину 55 км. Его основной участок состоит из 22,9 км моста и 6,7 км подземного тоннеля. Мост построен с целью улучшения транспортного передвижения между Гонконгом, Чдухаем и Макао. В результате удалось сократить время пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до тридцати минут.

Строительство заняло долгих восемь лет, в течение которых было израсходовано более 400 тыс. тонн стали, которой хватило бы на возведение шестидесяти Эйфелевых башен.