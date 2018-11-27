Вторник, 27 Ноября 2018 года
17:01:06 МСК

Граждан России предупредили об эпидемии кори на Украине

Общество

21 ноября стало известно, что за неделю число заболевших корью на Украине выросло на 10%

Москва, 27 ноября 2018, 15:50 — REGNUM  Граждане России перед посещением Украины или стран Евросоюза должны подумать о необходимости прививки от кори. Об этом сообщили 27 ноября в Роспотребнадзоре.

Комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева относительно эпидемиологических проблем на Украине, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что гражданам РФ следует учитывать эту информацию при планировании любых своих поездок.

Читайте также: В Польше агитируют родителей с Украины прививать детей от кори

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что за неделю с 13 по 20 ноября число заболевших корью на Украине выросло на 10% по сравнению с неделей ранее.

Читайте также: На Украине количество заболевших корью вновь выросло

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить