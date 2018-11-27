Граждан России предупредили об эпидемии кори на Украине

Москва, , 15:50 — REGNUM Граждане России перед посещением Украины или стран Евросоюза должны подумать о необходимости прививки от кори. Об этом сообщили 27 ноября в Роспотребнадзоре.

Комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева относительно эпидемиологических проблем на Украине, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что гражданам РФ следует учитывать эту информацию при планировании любых своих поездок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что за неделю с 13 по 20 ноября число заболевших корью на Украине выросло на 10% по сравнению с неделей ранее.

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