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На Украине количество заболевших корью вновь выросло

Общество

Страна уверенно движется к рекорду

Киев, 21 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  За неделю с 13 по 20 ноября число заболевших корью на Украине выросло на 10% по сравнению с неделей ранее, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 20 ноября официальный сайт ведомства.

Заболели 1855 человек — 548 взрослых и 1307 детей.

Всего с начала 2018 года на Украине зафиксированы 39 952 случая кори. Заболел 15 151 взрослый и 24 801 ребёнок.

Напомним, по оценке экспертов, к концу 2018 года Украина побьёт свой рекорд 2006 года, когда в стране заболело корью более 42 тыс. человек.

Читайте подробнее: К концу года Украина может побить рекорд по заболеваемости корью — прогноз

Отметим, украинская эпидемия угрожает соседним странам. Профилактические меры против кори предприняла Россия, а также Польша.

Читайте также: В Крыму за год заболеваемость корью выросла почти в шесть раз

А также: В Польше агитируют родителей с Украины прививать детей от кори

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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