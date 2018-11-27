Путин вручил в Кремле более 40 государственных наград

Москва, , 15:02 — REGNUM Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась 27 ноября в Екатерининском зале Кремля. Президент Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги более 40 российских граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Золотую звезду Героя России получил из рук главы государства летчик-космонавт Сергей Рыжиков. Председатель организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены артист Александр Збруев и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Ее муж, бизнесмен Алишер Усманов получил такой же орден III степени.

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров получил Орден Александра Невского, диктор Игорь Кириллов и тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе — Орден Почета. Артисты Леонид Агутин и Валерия удостоены Ордена Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова. 14 октября 2018 года Рашников, который отдал комбинату более 50 лет, отметил 70-летие.

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