Президент наградил Виктора Рашникова орденом Александра Невского

Москва, , 10:56 — REGNUM Председатель совета директоров ПАО «ММК» награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Уроженец Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников 14 октября 2018 года отметил 70-летие. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он начинал работать на комбинате в 1977 году слесарем. В 2005 году стал председателем совета директоров ММК.

Виктор Рашников — доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска — возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».