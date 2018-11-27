«Письмо отцу на фронт»: родителей школьников возмутило домашнее задание

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM В одной из школ Санкт-Петербурга ученикам 4 класса дали задание написать письмо отцу на фронт. Об этом 26 ноября на своей странице в «Живом журнале» сообщила пользователь bloha_v_svitere.

Женщина написала, что её внимание привлекли рыдания дочери, девочка начала плакать в тот момент, когда выполняла домашнее задание по русскому языку. Выяснилось, что детям задали написать «письмо отцу на фронт». Мать заявила, что произошедшее ввело её в состояние, «при котором ненормативная лексика очень хотела сорваться с губ». Она отметила, что её дочь не смогла принять воображаемые обстоятельства. Некоторые СМИ сообщили: часть родителей запретили детям выполнять это домашнее задание, а кто-то решил написать такое письмо за них.

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Напомним, в декабре 2016 года такое же домашнее задание дали ученикам младших классов в Оренбурге. Тогда родители также сообщили, что его выполнение довело детей до слез и заявили, что такие задания плохо сказываются на детской психике.

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