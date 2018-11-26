Facebook и Instagram начали блокировать в России посты по решению суда

Москва, , 14:45 — REGNUM Социальные сети Facebook и Instagram закрыли доступ в России к публикациям, которые, по решению Тушинского суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева, пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Так, на части площадок информацию заблокировали операторы связи, а Facebook и Instagram заблокировали данные посты сами.

Отмечается, что это первый заметный случай блокировки по закону, вступившему в силу в апреле текущего года, однако число подобных дел будет расти, считают юристы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя по трем административным делам. Причиной их возбуждения стали посты в социальных сетях против главы города и роста цен на бензин, о чем мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

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