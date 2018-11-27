Впервые Москва проведёт инклюзивный фестиваль «Доступная история»

Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве в Историческом музее впервые пройдет инклюзивный фестиваль «Доступная история». Фестиваль специально подготовлен для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на портале мэра Москвы.

Откроется фестиваль спектаклем «In Touch / Прикасаемые». Это единственный в мире спектакль, где на одной сцене играют слепоглухие артисты и люди без нарушений слуха и зрения.

Также посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по валянию из шерсти, лепке из воска, рисованию, посетить спектакли и экскурсии. Отмечается, что всех желающих научат фразам на жестовом языке.

Иинклюзивный фестиваль «Доступная история» пройдет с 1 по 8 декабря. Вход на спектакли бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

На эту тему: В Екатеринбурге проходит международный фестиваль инклюзивного искусства

Как сообщало ИА REGNUM, 21−23 ноября 2018 года в Екатеринбурге прошел международный фестиваль инклюзивного искусства «Инклюзив арт». В фестивале приняли участие более 300 человек — 52 коллектива из шести стран. На Урал прибыли гости из Германии, Армении, Нидерландов, Белоруссии и Киргизии и из 20 регионов России.

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