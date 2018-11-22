В Екатеринбурге проходит международный фестиваль инклюзивного искусства

Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В Екатеринбурге торжественно открыли международный фестиваль инклюзивного искусства «Инклюзив арт». Люди с ограниченными возможностями здоровья показывали высший пилотаж на протяжении целого дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В фестивале участвуют более 300 человек — 52 коллектива из шести стран. На Урал прибыли гости из Германии, Армении, Нидерландов, Белоруссии и Киргизии. Также представлены около 20 регионов Российской Федерации.

Хотя открытие состоялось только вечером 21 ноября, уже с утра можно было принять участие в фестивальных мероприятиях. Самых ранних гостей зазывали на танцевальные мастер-классы. Оба мастер-класса было сложно загнать в какие-то рамки — по субъективному впечатлению, это было сочетание некоторых современных стилей. «В этом есть элементы психологического тренинга», — отметила руководитель проекта «Инклюзив арт» Елена Гнусарева.

Также свои театральные постановки показали лауреаты фестиваля. Многих гостей впечатлила постановка екатеринбургской театральной школы «Инклюзион» — «Король Лир» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Смелый выбор — обычно для инклюзивных театров берутся более простые тексты. Люди с ограничениями выступают вместе с профессиональными актерами. Зрители отметили театр «Улыбка» из Туринской слободы. На их спектакле «Живая память» выступало много людей пожилого возраста, и их игра потрясла зрителей.

А затем была торжественная церемония открытия. После выступлений чиновников начались хореографические номера. Выступали и профессиональные коллективы. Были и небольшие театральные вставки. По словам Елены Гнусаревой, ряд выступающих решили принципиально выступать без фонограммы, хотя соответствующая аудиозапись была и готова.

Наконец, зрителей впечатлило шоу барабанщиков. Кроме того, лауреатов конкурсной программы наградили премиями за достижения в инклюзивном искусстве.

Фестиваль продолжается. ️22 и 23 ноября пройдут мастер-классы и круглый стол. Вечером 23 ноября состоится церемония закрытия фестиваля.

Отметим, подобные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в России регулярно. Одно из них состоялось 29 августа — в Москве проходил инклюзивный фестиваль «Одухотворение». На нём собравшиеся могли оценить открытые уроки по танцу, валянию из шерсти, песочной терапии и другим направлениям, доступным и людям с ограничениями.