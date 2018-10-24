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Сомелье Роскачества проверят 300 сортов российских вин

Экономика

В рамках проекта будет проверена продукция виноделов из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области

Москва, 24 октября 2018, 09:05 — REGNUM  В результате масштабной проверки качества вина, представленного на прилавках российских магазинов, появится «Винный гид России». Об этом сообщили 24 октября в Роскачестве.

Отмечается, что исследование будет проводиться при поддержке Минпромторга РФ.

«Результатом масштабной проверки станет «Винный гид России» — первый потребительский навигатор на рынке вин российских производителей», — цитирует Роскачество слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Также сообщается, что оценку специально сформированной группы ведущих сомелье пройдут 300 сортов российских вин в ценовых категориях от 200 до 1000 рублей. В рамках проекта будет проверена продукция виноделов из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества изучили на соответствие требованиям законодательства представленное на российском рынке светлое. Товарами повышенного качества признаны 11 из 40 марок пенного напитка.

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