Жителя Читы оштрафовали за посты против мэра и роста цен на бензин

Чита, , 15:47 — REGNUM Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Станислава Захарова по трем административным делам. Причиной их возбуждения стали посты в социальных сетях против главы города и роста цен на бензин, о чём Захаров сообщил на своей странице в Facebook. О судебном разбирательстве сообщило издание «ОВД-Инфо».

https://www.facebook.com/obshestvenik/posts/451639341907609

Захарова дважды оштрафовали на 10 тыс. рублей и один раз на 20 тыс. рублей. Оппозиционер считает, что три административных дела — это подготовка к возбуждению против него уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (статья 212.1 УК). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал портал «ОВД-Инфо», два протокола были составлены по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия организатором, третий — по части об организации мероприятия без подачи уведомления.

Причиной возбуждения первых двух дел стал призыв граждан на митинг за отставку главы города Анатолия Михалева и против повышения цен на топливо еще до ответа властей на уведомление. Власти города согласовали мероприятие уже после того, как сообщение появилось на его странице.

Третий протокол составили за призыв к незапланированному автопробегу против роста цен на бензин, который прошел в тот же день, что и митинг — 3 ноября. Стоит отметить, что в материалах дела содержится памятка Захарова, в которой он призывал участников акции не ехать колонной, чтобы мероприятие не сочли автопробегом.

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