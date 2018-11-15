Роспотребнадзор проверил производителей молочной продукции

Москва, , 08:56 — REGNUM Внеплановые проверки заводов — производителей молочной продукции в Брянской, Ростовской, Московской областях и Республике Башкирия провели сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе исследования было установлено, что в молоке и сыре ряда торговых марок выявлено превышение допустимой нормы наличия фитостеринов (растительного жира). В частности, в черный список попали «Торговый дом Сметанин» (ОАО «Брянский молочный комбинат»), «Честное коровье» (ООО «Чекмагушевский молочный завод»), «Радость вкуса» (ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский») и «Российский» (ООО «Маслосыродельный завод Уваровский»).

«В отношение недобросовестных производителей возбуждены дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Производителям молочной продукции грозит штраф до 300 тыс рублей в первый раз и до 1 млн при повторном нарушении.

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