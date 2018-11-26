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СБ ООН предстоит оценить «суицидальный заход украинских корыт»

Политика

Провокация в Черном и Азовском морях

СБ ООН предстоит оценить «суицидальный заход украинских корыт»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отчаянный прыжок

Москва, 26 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  В Госдуме от СБ ООН ожидают реакции на «суицидальный заход украинских военных корыт в российские территориальные воды», передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Мы ожидаем от Совбеза ООН адекватной реакции на агрессивную провокацию Украины и международного осуждения преступных действий Киева. Реакция западных стран покажет, кто на самом деле стоит за провокацией», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его словам, «суицидальный заход украинских военных корыт в российские территориальные воды после неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников был нужен ястребам на Западе для того, чтобы попытаться сорвать предстоящие переговоры президентов России и США на встрече большой двадцатки в Аргентине, а Порошенко — прикрыться вводимым военным положением от проигрышной избирательной кампании».

СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток.

Ранее три корабля ВМСУ, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушив морскую государственную границу РФ, вошли в территориальные воды страны и устремились к Керченскому проливу.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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