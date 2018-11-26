В антироссийской провокации на море участвовали 23 моряка — генштаб ВСУ

Киев, , 09:11 — REGNUM На трёх судах ВМС Украины, задержанных в российских территориальных водах, находилось 23 моряка, заявил глава генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщило 26 ноября издание «Левый берег».

«Всего на переходе в судах, которые были заблокированы и отбуксированы уже судами Российской Федерации, — 23 военнослужащих. Из шести, по нашей информации, два — тяжело ранены», — рассказал Муженко.

Напомним, 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» попытались выйти из Одессы и попытались пройти через Керченский пролив, но были остановлены российскими пограничниками. Поскольку суда не отреагировали на законные требования пограничников, они были обстреляны и захвачены спецназом. В данный момент их транспортируют в Керчь.

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