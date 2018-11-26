Владельцы нерастаможенных авто заблокировали западную границу Украины

Киев, , 11:00 — REGNUM По состоянию на утро 26 ноября владельцы нерастаможенных автомобилей продолжают блокаду 11 пунктов пропуска на западной границе Украины, сказано 26 ноября на официальном сайте государственной пограничной службы Украины.

В данный момент заблокированы пункты пропуска: «Груша», «Доманово», «Краковец», «Малый Березный», «Рава-Русская», «Смильниця», «Солотвино», «Угрынив», «Устилуг», «Шегини» и «Ягодин».

"Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами», — сказано в сообщении.

На месте проведения акции находятся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее госпогранслужба Украины перешла на усиленный режим работы из-за массовых протестов владельцев нерастаможенных автомобилей.

Читайте также: Пограничники Украины усилили режим службы из-за протестов автовладельцев

Напомним, протесты усилились после того как президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной радой законы, регулирующие процедуру растаможки подержанных автомобилей.

А также: Порошенко подписал законы о «растаможке» автомобилей, несмотря на протесты