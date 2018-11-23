Порошенко подписал законы о «растаможке» автомобилей, несмотря на протесты

Киев, , 10:12 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал принятые Верховной радой законы о снижении акциза на иностранные автомобили, а также об ответственности за нарушение правил использования автомобилей с иностранной регистрацией. Сообщение опубликовано 23 ноября на официальной странице Петра Порошенко в социальной сети Facebook.

Порошенко назвал принятые законы «непростым компромиссом между государством и фактическими владельцами авто», а также рассказал о том, куда государство потратит полученные от автомобилистов деньги:

«Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом», — написал президент Украины.

Порошенко призвал владельцев нерастаможенных автомобилей узаконить свою собственность в отведённый новым законом срок.

Напомним, с 20 ноября 2019 года владельцы нерастаможенных автомобилей начали масштабные акции протеста, требуя отменить ранее принятые законы и заново принять их с поправками, удешевляющими растаможку автомобилей.

Всего, с 20 ноября, автомобилисты провели 54 акции протеста в 23 регионах страны. В них принято участие 5,8 тыс. человек.

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После того, как рада отказалась отменить законы, протестующие призвали Петра Порошенко остановить их своим вето.

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