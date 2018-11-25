Пограничники Украины усилили режим службы из-за протестов автовладельцев

Киев, , 20:59 — REGNUM Госпогранслужба Украины (ГПСУ) перешла на усиленный режим службы из-за протестов местных жителей, недовольных новыми законами об автомобилях с иностранной регистрацией. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «112 Украина».

«ГПСУ создала ситуативные группы, чтобы отслеживать онлайн всю ситуацию, — отметил спикер ГПСУ. — Подняты дополнительные силы, которые находятся в готовности для недопущения любых провокаций (на границе)».

Как передавало ИА REGNUM, владельцы нерастаможенных автомобилей на Украине проводят масштабные акции протеста с 20 ноября 2018 года. Жители страны требуют принять законы с поправками, удешевляющими растаможку автомобилей.

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