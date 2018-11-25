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Назван победитель «Детского Евровидения – 2018»

Общество

Всего в финале песенного конкурса принимали участие представители 20 стран

Назван победитель «Детского Евровидения – 2018»
Serecki
Детское Евровидение

Минск, 25 ноября 2018, 23:54 — REGNUM  Песенный конкурс «Детское Евровидение-2018», победителем которого стала 13-летняя исполнительница Польши Роксана Вегель, завершился в Минске. Об этом сообщается в воскресенье, 25 ноября, на сайте международного конкурса.

«Роксана Вегель из Польши объявлена победителем шестнадцатого «Детского Евровидения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в финале песенного конкурса принимали участие представители 20 стран.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 ноября в Минске состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Детское Евровидение — 2018».

Читайте также: Финал конкурса песни «Детское Евровидение — 2018» состоится в Минске

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Конкурс «Евровидение»
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