Финал конкурса песни «Детское Евровидение — 2018» состоится в Минске

Минск, , 18:46 — REGNUM Победителя международного конкурса песни «Детское Евровидение — 2018» определят в Минске 25 ноября. Об этом сообщает организатор и координатор конкурса национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии.

За первое место в конкурсе поборются представители 20 стран-участниц. Обладателя главного приза в конкурсе определит национальное жюри от каждой страны-участницы, а также зрители с помощью онлайн-голосования. Зрители могут выбрать от трёх до пяти понравившихся артистов и проголосовать за них в течение 15 минут после выступления.

Известно, что участница из России, согласно результатам жеребьёвки, выйдет на сцену пятой. В её исполнении прозвучит композиция Unbreakable («Непобедимы»).

Напомним, что торжественная церемония открытия конкурса «Детское Евровидение — 2018» состоялось в Минске 19 ноября. Слоганом конкурса стал призыв «Light up!» («Зажигай!»). На встречу с юными артистами приехал и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что талантливые ребята, принимающие участие в международном конкурсе такого масштаба, уже являются победителями.

Первый песенный конкурс «Детское Евровидение» состоялся в 2003 году. Конкурс проводится ежегодно, принимать участие в нём имеют право дети от 9 до 14 лет.