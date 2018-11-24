Продолжаются протесты против повышения цен на топливо во Франции

Париж, , 14:13 — REGNUM Сотни демонстрантов, одетых в жёлтые жилеты прибыли на Елисейские поля в городе Париже во Франции для продолжения акции против повышения цен на топливо. Об этом сообщает 24 ноября телеканал BFM.

Собравшиеся намерены продолжить начатую вчера на Елисейских полях протестную акцию, направленную против повышения цен на автомобильное топливо и повышения налогов. Манифестанты не хотят проводить свои акции в отведённых для этого местах, что создаёт конфликты и приводит к стычкам со служителями правопорядка.

Ожидается, что на акцию протеста в Париже могут прибыть более 30 тысяч участников. В целях безопасности полицией уже с утра субботы, 24 ноября, были перекрыты подходы к площади Согласия, Елисейскому дворцу и Елисейским полям.

Кроме того, закрыт доступ для туристов к Эйфелевой башне, а на Марсовом поле и на Елисейских полях полицией установлены металлические заграждения.

Сообщается, что в данный момент протестанты пытаются проникнуть на Елисейские поля и кое-где пытаются атаковать заграждения. Полиция уже применила в целях разгона собравшихся слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что семь полицейских пострадали сегодня ночью в результате столкновения с участниками массовых протестов в Париже. Всего за время протестных акций во Франции, которые начались в прошедшие выходные, пострадали уже 620 гражданских лиц и 136 сотрудников полиции. Были задержаны 879 человек. Всего в акциях протеста приняли участие уже около 300 тысяч человек.

Протестное движение против повышения цен на топливо во Франци называют «жёлтые жилеты» из-за того, что все участники акции надевают жёлтые светоотражающие жилеты, которые по ПДД во Франции обязан иметь каждый водитель.

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