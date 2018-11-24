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В столкновении с «желтыми жилетами» пострадали семь французских полицейских

Происшествия

Акции протеста проходят во многих регионах Франции

Париж, 24 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  На севере Франции семь сотрудников полиции получили ранения в результате столкновений с участниками протестного движения так называемых «желтых жилетов». Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на 24 ноября в северном департаменте Па-де-Кале. Группа демонстрантов из движения «желтых жилетов» напала на полицейский патруль в коммуне Эмен-Бомон. Протестующие перевернули подожгли полицейский автомобиль. Семь сотрудников полиции получили легкие ранения.

Напомним, что из-за новых налогов цены на моторное топливо во Франции растут с начала 2018 года. Так, с начала 2018 года цена на дизельное топливо выросла на 23%, на бензин — на 15%. Ожидается, что с 1 января 2019 года бензин подорожает ещё на 2,9 евроцента, а дизельное топливо — на 6,5 евроцентов за литр.

Масштабные протесты водителей и просто автолюбителей начались во Франции в минувшие выходные. По оценкам МВД в акциях протеста приняли участие более 278 тыс. человек. Известно, что в столкновениях с полицией пострадали как минимум 500 человек.

Движение против повышения цен на моторное топливо во Франции получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Читайте развитие сюжета: Продолжаются протесты против повышения цен на топливо во Франции

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Политическая жизнь Франции
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