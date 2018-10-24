Беглов обсудил в Минтрансе судьбу ВСД в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Судьбу проекта создания новой платной автомагистрали в Санкт-Петербурге — Восточного скоростного диаметра (ВСД) — обсудили 24 октября в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов и министр транспорта России Евгений Дитрих.

Напомним, этот проект был заявлен экс-губернатором Георгием Полтавченко как один из самых важных для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Тема ее перспектив обсуждалась и в ходе сегодняшней встречи Беглова и Дитриха.

Кроме того, как сообщили в Смольном, предметом разговора были необходимость дальнейшей разгрузки центра города и обеспечения транспортной доступности его отдаленных районов.

По итогам диалога врио губернатора и министра в отношении ВСД «решено в ближайшее время провести дополнительное рабочее совещание для обсуждения конкретных путей и этапов реализации проекта».

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Восточный скоростной диаметр должен связать действующий ЗСД и восточный участок Кольцевой автодороги (КАД), став второй скоростной платной трассой в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, по аналогии с ЗСД. Стоимость строительства ВСД может достичь 165 млрд рублей. Стоимость постройки действующего ЗСД составила 211 млрд рублей.

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Протяженность ВСД превысит 22 километра. Шестиполосная магистраль начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет на восток, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее Кудрово, далее до пересечения с Мурманским шоссе. Пропускная способность трассы ВСД будет достигать 100 тыс. автомобилей в сутки. Частью ВСД станет неразводной мост через Неву, который может появиться в створе Фаянсовой и Зольной улиц, вблизи Финляндского железнодорожного моста. Все конкурсные процедуры на три участка ВСД планировали завершить до конца 2018 года.

Добавим, что петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия» предлагает отложить на период после 2021 года принятие решения о проектировании и строительстве скоростной магистрали ВСД. Как утверждают критики проекта, прокладка ВСД приведет к резкому ухудшению экологической ситуации.

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