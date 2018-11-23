Пятница, 23 Ноября 2018 года
12:31:42 МСК

Крушение лайнера Lion Air: семьям погибших выплатят $344 тыс

Общество

Семьям погибших будет выплачена сумма в размере 5 млрд рупий или около $344 тыс

Крушение лайнера Lion Air: семьям погибших выплатят $344 тыс
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иллюминатор самолета. Траур

Джакарта, 23 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  Управляющий директор индонезийской страховой компании Jasa Raharja Буди Рахарджа, заявил, что 5 млрд рупий или около 344 тыс. долларов США будут выплачены семьям погибших, летевших на борту самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews.

«После завершения идентификации погибших, мы немедленно выплатим средства их семьям», — заявил Буди Рахарджо в полицейском госпитале Джакарты.

Сообщается, что страховая компания уже имеет данные счетов, на которые уйдут положенные средства. Выплаты также получат семьи погибших, которых не удалось идентифицировать.

Страховая компания связалась с посольством Италии, чтобы также выплатить положенную сумму родственникам погибшего в авиакатастрофе в Индонезии гражданина Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: среди погибших был гражданин Италии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить