Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Токио, , 15:46 — REGNUM Совет директоров автоконцерна Nissan принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя, сообщает 22 ноября NHK.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета директоров. Также сообщается, что будет создана специальная комиссия независимых экспертов, которая проанализирует систему менеджмента компании.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали председателя совета директоров и генерального директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в финансовых махинациях. Сообщалось, что топ-менеджер декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

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