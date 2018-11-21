В Москве из-за сильного ветра объявлен «жёлтый уровень» опасности

Москва, , 15:47 — REGNUM В Московском регионе завтра, 22 ноября, будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, он объявлен из-за сильного ветра.

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«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение действует с 21 ноября в течение 36 часов.

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По данным синоптиков, 22 ноября в Москве будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег и гололедица. Воздух в дневные часы прогреется до 1 градуса тепла. Ветер северо-западный 5−10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Такой же прогноз сохранится до 25 ноября. Ветер стихнет только к концу текущей недели.

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