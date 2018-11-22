Иск на 17 млрд рублей предъявлен к братьям Магомедовым

Москва, , 14:37 — REGNUM На предпринимателей из Дагестана Зиявудина и Магомеда Магомедовых подан иск о субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства. Временный управляющий ОАО «Глобалэлектросервис», входящего в группу «Сумма», Михаил Андреев требует привлечь братьев к ответственности на суммы от 16,1 до 17,1 млрд рублей, пишет 22 ноября «Коммерсантъ».

Управляющий обвиняет бизнесменов в том, что они не инициировали банкротство, когда появились признаки неплатежеспособности компании. В числе ответчиков оказались не только братья Магомедовы, но и ещё 14 физических и юридических лиц, в том числе и экс-гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде.

По данным издания, иск оставлен без движения до 17 декабря. Истец должен подтвердить, что ответчики являются контролирующими должника лицами и представить доказательства их уведомления.

Напомним, что согласно статье 61.12 закона о банкротстве, руководителей и контролирующих должника лиц можно привлечь к субсидиарной ответственности за нарушение обязанности инициировать банкротство должника в определенные сроки.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года по подозрениям в мошенничестве и организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Речь шла о шести эпизодах мошенничества и одной растрате на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

В начале ноября стало известно, что в дело Магомедовых добавлен новый эпизод о хищении бюджетных средств в размере 300 млн рублей в 2014 году при строительстве федеральной автодороги «Чуйский тракт».

С момента задержания срок содержания под стражей владельцам группы компаний «Сумма» продлевался несколько раз. В октябре Тверской суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста, на этот раз до 5 февраля 2019 года. Отметим, что братья свою вину не признают.