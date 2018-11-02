Суд продлил срок ареста братьев Магомедовых

Москва, , 04:53 — REGNUM Тверской суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей владельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, которым предъявлены обвинения в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщает РБК.

Сообщается, что адвокат Магомедова намерен обжаловать решение суда. Срок ареста братьям Магомедовым был продлен еще на три месяца — до 5 февраля. Кроме братьев Магомедовых под арестом останется и глава компании «Интекс» Артур Максидов.

Напомним, 30 марта 2018 года Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрениям в мошенничестве и организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Обвинение говорит о шести эпизодах мошенничества и одной растрате на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября компания Fesco, 32,5% который принадлежат группе «Сумма», планирует продать 25,07% акций железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Отмечается, что вырученные от продажи акций деньги пойдут на погашение долгов компании.

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