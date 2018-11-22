Брокеры повысили стоимость акций разработчика игры Cyberpunk 2077

Варшава, , 14:35 — REGNUM Брокерская компания Vestor DM повысила стоимость акций польского разработчика и издателя игр CD Projekt RED после того, как узнала, что игра Cyberpunk 2077 выйдет на рынок в таком же состоянии доработки, как и хит Red Dead Redemption 2. Об этом 21 ноября сообщил портал Gry-online.

Согласно прогнозам экспертов Vestor DM, после выхода Cyberpunk 2077 в продажу компания сможет продать в премьерный квартал около 19 млн копий игры. Ожидается, что она будет более популярной, чем Red Dead Redemption 2. Информацию о степени доработки Cyberpunk 2077 при выходе на рынок представители CD Projekt RED передали аналитикам во время телефонной пресс-конференции. В итоге брокер решил рекомендовать покупателям акции разработчика и повысил их стоимость до 202 злотых (около 3,5 тыс. рублей).

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Cyberpunk 2077 может выйти уже в первом квартале 2019 года. Однако в компании не исключают, что сроки премьеры могут быть сдвинуты на более позднее время.

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