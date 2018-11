Diablo IV и аналог Pokemon GO: в Blizzard рассказали о планах компании

Ирвайн, США, , 11:24 — REGNUM Одна из команд Blizzard работает над мобильным проектом во вселенной Warcraft, передаёт издание Kotaku. Помимо этого, представители компании рассказали и о новых подробностях Diablo IV.

Разработчики сообщили, что сейчас одна из команд Blizzard работает над мобильным проектом во вселенной Warcraft, которая станет аналогом Pokemon GO, но со своими особенностями и одиночным режимом прохождения. Команда, ответственная за разработку, считает, что этот проект может стать источником постоянной выручки для компании.

Также стало известно, что компания ведёт разработку четвёртой номерной частью в серии Diablo. Рабочее название проекта — Fenris. Творческим руководителем новой игры стал Луис Баррига, известный по разработке дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft. Разработчики отметили, что визуальный стиль игр станет более мрачным, что является отсылкой к Diablo 2. Сейчас игра находится на самой ранней стадии разработки, и её релиза следует ожидать не ранее 2020 года.

Также представители Blizzard рассказали о том, почему игру не анонсировали на Blizzcon 2018, чем сильно разгневали фанатское сообщество. Причина в завышенных ожиданиях сообщества и низкой стадии готовности проекта. Компания планирует сделать официальный анонс только в тот момент, когда у компании будет готова играбельная демоверсия проекта и качественный трейлер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Blizzard на своей собственной выставке Blizzcon, анонсировала новую игру во вселенной Diablo — Diablo: Immortal для мобильных платформ. Геймеры, ожидающие анонс Diablo 4, подвергли новый проект критике. Фанаты назвали мобильную игру «пощёчиной для всего сообщества».

