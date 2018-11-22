Порошенко сгоняет школьников на акции в поддержку «томоса» — УПЦ КП

Киев, , 13:52 — REGNUM Власти Николаева получили от администрации президента Украины письма с требованием обеспечить явку школьников на акции в поддержку автокефалии Украинской православной церкви, заявили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви, сообщил 22 ноября официальный сайт УПЦ МП.

Работникам образовательной сферы предписано организовать в учебных заведениях города мероприятия на тему «Предоставление томоса Украине и вклад президента Украины П.А.Порошенко в развитие христианства на Украине». Чиновники обязаны обеспечить участие максимального количества учащихся 10−11 классов, проживающих в населённых пунктах Николаевской области, рассказали в УПЦ МП.

19 ноября митрополит запорожский и Мелитопольский Лука опубликовал директиву службы по делам детей в Запорожской области, в которой чиновники просят подчинённых о «содействии» в проведении международного фестиваля искусств «Дивосвит». Фестиваль пройдёт под эгидой раскольничьей организации «Киевский патриархат». В рамках фестиваля раскольники намерены устроить «крещение» детей из детских домов области.

«Единая православная церковь», которая создаётся ради политической пропаганды, ещё не существует, но власть уже пытается поддержать столь необходимую ей структуру», — прокомментировал действия властей митрополит Лука.

Он отметил, в то время как священнослужителей УПЦ МП приглашают на «доверительные беседы» в СБУ, раскольникам делают рекламу и мягко принуждают государственные структуры оказывать им содействие.

Читайте подробнее: Священников УПЦ приглашают на «беседы» в СБУ — протоиерей

Напомним, украинскую власть не первый раз ловят на использование админресурса для поддержки раскольничьих структур. Массовку для «Киевского патриархата» свозили автобусами на «молебен» в день УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Власти Киева свозят людей на «молитву» раскольников в день УПА* — документ

Также власть собирала по разнарядке участников раскольничьего «крестного хода» в День крещения Руси.

А также: Украинская власть сгоняет бюджетников на акцию раскольников в Киеве

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.