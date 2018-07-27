Украинская власть сгоняет бюджетников на акцию раскольников в Киеве

Черкассы, Украина, , 23:58 — REGNUM В Лысянский район Черкасской области пришла разнарядка на восемьдесят человек, которые должны явиться в Киев на «крестный ход» так называемого «Киевского патриархата», сообщил журналист Леонид Швец 27 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«В 12 ночи выезд автобусов, причем все равно, можешь быть мусульманином, можешь детям торбу отвезти. Едут все, включая главу администрации», — рассказал журналист.

Напомним, 28 июля в Киеве пройдет «крестный ход» в честь дня крещения «Руси-Украины» по версии раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат». Руководитель «патриархата» Михаил Денисенко (Филарет), известен своими человеконенавистническими высказываниями в адрес жителей Донбасса. По его мнению, они заслужили войну, поскольку отошли от Бога.

Читайте также: Глава украинских раскольников готов отпевать гомосексуалистов