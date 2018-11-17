Священников УПЦ приглашают на «беседы» в СБУ — протоиерей

Киев, , 17:50 — REGNUM Некоторых священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата начали приглашать для «разговора» или «беседы» в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на странице в соцсети Facebook.

«Процессуальный закон не содержит такой формы общения… — отметил протоиерей. — Поэтому, дорогие владыки и отцы, — сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!».

Бахов также отметил, что учитывая последние события в стране, ситуация с вызовом священнослужителей УПЦ в СБУ «вполне ожидаема».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции «Уроки гибридного десятилетия» заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата нечего делать на Украине.

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