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DJ Smash собирается получить компенсацию за нанесенные побои

Общество

10 февраля музыканта избил бывший депутат законодательного собрания Пермского края с приятелем

Москва, 22 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  Российский музыкант и шоумэн Андрей Ширман (DJ Smash) намерен получить компенсацию морального ущерба в связи с избиением, произошедшим в пермском баре «Дом культуры». Об этом сообщила 22 ноября пресс-атташе музыканта Наталья Дорогова.

«Иск о компенсации морального вреда подан, сумма достаточная для возмещения ущерба артисту», — цитирует ее слова ТАСС.

Напомним, 10 февраля музыкант подвергся избиению от рук бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и его приятеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля суд вынес приговор в отношении граждан, избивших Андрея Ширмана. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью каждому из нападавших было назначено по два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

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