DJ Smash требует в пермском суде со своих обидчиков 12,5 млн рублей

Пермь, , 12:09 — REGNUM В Перми состоялось предварительное судебное заседание по резонансному делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Он выступил и иском к двум своим обидчикам — экс-депутату Александру Т. и промоутеру Сергею В., сообщает деловая газета business-class.su.

Истец потребовал компенсацию в 12,5 млн рублей. Ширман указал на моральные страдания и значительные расходы на медуслуги, а также потерю доходы из-за невозможности участвовать в концертах.

Адвокат экс-депутата запросила подтверждающие документы, которые обосновывают сумму искового требования. В суде представителя истца просили предоставить аргументы выбора Ширмана в пользу частных клиник, а не получения медуслуг по полису обязательного медицинского страхования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля суд вынес приговор в отношении Т. и В. по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Каждому было назначено по два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Напомним, музыканта избили в ночном клубе Перми «Дом культуры» 10 февраля 2018 года.

Позже в отношении Александра Т. возбудили ещё одно уголовное дело. Речь шла об избиении студента всё в том же ночном клубе, но до случая с Андреем Ширманом. Окончательным приговором стало 2 года и два месяца колонии-поселения.

Как сообщают СМИ, тогда экс-депутат заявлял, что считает дело сфабрикованным, заявление в полицию было подано спустя месяц с момента происшествия. В тот же день поступило заявление и от Ширмана.

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