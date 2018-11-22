СМИ назвали борщевик в России «бедствием»

Берлин, , 09:41 — REGNUM Борщевик, «захвативший» среднюю полосу Российской Федерации, стал настоящим «стихийным бедствием». Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, в общей сложности эти сорняковые растения, ранее распространённые только на территории Кавказа, занимает территорию площадью более 1 млн гектаров. Достигающий нескольких метров в высоту сорняк «забивает» другие растения, у которых практически нет шансов выжить.

Издание отмечает, что такой распространенности борщевика способствовали искусственные меры ещё в «сталинские времена», поскольку растение завезли для выращивания в качестве корма для скота. Идея не прижилась, так как вкус молока от ядовитого сорняка становится горьким.

Однако, в настоящее время борщевик представляет «угрозу» не только для РФ, но и стал настоящим бедствием для некоторых стран Европы.

Напомним, борщевик — ядовитый сорняк, являющийся реальной угрозой для здоровья человека. Попадая на кожу человека сок борщевика повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, после чего в течение короткого промежутка времени можно получить тяжелейший солнечный ожог.

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