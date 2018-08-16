Четверг, 16 Августа 2018 года
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В Московской области осенью начнут штрафовать за борщевик

Общество

Физическое лицо, нарушившее региональный закон, должно будет заплатить штраф от 2 до 5 тыс. рублей

В Московской области осенью начнут штрафовать за борщевик
Борщевик Сосновского

Красногорск, 16 августа 2018, 12:49 — REGNUM  В Подмосковье с начала осени начнёт действовать штраф для физических и юридических лиц, допустивших зарастание участков земли ядовитым сорняком — растением борщевик. Соответствующий нормативный акт 16 августа приняла Московская областная дума.

Отмечается, что физическое лицо, нарушившее региональный закон, должно будет заплатить штраф от 2 до 5 тыс. рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц штраф за указанное нарушение составит от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, борщевик — ядовитый сорняк, являющийся реальной угрозой для здоровья, а порой и для жизни человека. Сок борщевика, попадая на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, после чего в течение короткого промежутка времени можно получить тяжелейший солнечный ожог.

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Борьба с борщевиком
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