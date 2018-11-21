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Гололёд во Владивостоке вмешался в работу автобусов

Общество

Дороги столицы Приморского края расчищают свыше 100 единиц техники

Владивосток, 21 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Во Владивостоке автобусы маршрута № 1 21 ноября работают в особом режиме. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении транспорта, до 14:00 они будут ходить по сокращённому маршруту — до остановки «Седанка». В мэрии пояснили, что это связано со сложными дорожными условиями на федеральной трассе в районе Океанской и Спутника.

Остальной общественный транспорт работает в обычном режиме. На линию вышли 593 автобуса, 12 трамваев и восемь троллейбусов.

По данным синоптиков, 20 ноября Владивосток накрыла облачная шапка циклона. В городе прошёл небольшой снег, который быстро растаял. Затем в результате понижения температуры воздуха на дорогах образовался гололёд.

Как добавили в мэрии города, работа по предотвращению последствий первого снегопада у дорожников города началась заблаговременно — днём 20 ноября. Первыми на дороги вышли комбинированные машины, которые обработали самые сложные участки трасс противогололедным реагентом. Затем дороги начали посыпать пескосолевой смесью. Днём 20 ноября и в ночь на 21 ноября на улицах города работало более 100 единиц различной техники.

В настоящее время на крутых спусках и подъёмах гололёдные явления местами сохраняются. Именно такая ситуация сегодня наблюдается в районе Океанской и Спутника.

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