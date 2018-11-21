Боевики атаковали нефтяную станцию в Ливии

Триполи, , 21:37 — REGNUM Боевики атаковали нефтяную станцию на месторождении Шарара в Ливии, 21 ноября передает агентство Associated Press.

По информации Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC), целью нападавших были автомобили и личные вещи работников станции. Оборудование станции не пострадало.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре мишенью боевиков стала штаб-квартира NOC в Триполи. В результате нападения погибли двое охранников штаб-квартиры.

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