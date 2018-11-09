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ООН переносит сроки проведения выборов в Ливии

Политика

10 декабря 2018 года выборов точно не будет

ООН переносит сроки проведения выборов в Ливии
Al Jazeera English
В Ливии

Нью-Йорк, США, 9 ноября 2018, 00:04 — REGNUM  Специальный представитель ООН Гасан Саламе заявил, что выборы в Ливии возможно будет провести весной 2019 года, 8 ноября передает агентство Reuters.

Выступа в Совете безопасности ООН, Саламе заявил, что надеется на проведение «общенациональной конференции» в Ливии в первой половине января 2019 года, после чего можно будет говорить о дате выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, долгое время ООН и «международно признанное» правительство в Триполи называли датой проведения общенациональных выборов в Ливии 10 декабря.

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Гражданская война в Ливии
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