Наладить пассажирские перевозки ростовские чиновники обещают до 1 декабря

Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Устранить нехватку подвижного состава после проведённой оптимизации общественного транспорта в Ростове-на-Дону чиновники обещают до 1 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер («Справедливая Россия»).

По словам донского парламентария, как заявил заместитель ростовского сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев на заседании Совета регионального парламента, проблема с транспортной доступностью таких микрорайонов как Северный жилой массив, Темерник, Военвед, где люди по часу ждали автобусов в холоде и ветру, имела место.

«Уже сейчас на северное направление добавлено 14 новых автобусов, еще 10 появятся в ближайшее время на самых проблемных городских магистралях. Так, например, маршрут № 96 ранее обслуживало 25 машин, а сейчас на линии работает 36 автобусов», — написал Вальтер.

Затронута была также тема транспортного сообщения с городом-спутником областного центра — Батайском. Лебедев охарактеризовал техническое состояние автобусов батайского АТП, как неудовлетворительное. В настоящее время ведётся поиск дополнительного перевозчика на эту линию. Новый маршрут планируется продлить до площади Гагарина.

«Конкурсные процедуры должны занять 2−3 месяца, и уже есть понимание о конкретных претендентах, которые готовы принять участие в этом конкурсе — прежде всё упиралось в проблему банального отсутствия желающих», — отметил Вальтер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовская прокуратура в связи с многочисленными жалобами пассажиров и публикации в местных интернет-изданиях проверила ход реализации транспортной реформы в городе-миллионнике и выявила грубые нарушения федерального законодательства. За них придётся ответить ростовскому сити-менеджеру Виталию Кушнарёву, которому внесено представление.

Кроме того, городской департамент транспорта проверит региональное управление ФАС.

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