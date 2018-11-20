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УФАС займётся транспортной реформой Ростова-на-Дону

Общество

Ростовская прокуратура выявила множество нарушений

Ростов-на-Дону, 20 ноября 2018, 19:19 — REGNUM  Региональное отделение УФАС займётся оптимизацией транспортной сферы, которую ростовчане уже назвали «транспортной революцией». В антимонопольное ведомство направлены материалы прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в городской прокуратуре.

«Прокуратурой области направлена информация в УФАС по Ростовской области для рассмотрения вопроса о наличии в действиях перевозчиков признаков недобросовестной конкуренции, а также принятия решения о нарушении департаментом транспорта Ростова-на-Дону антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также в ходе инспекции были выявлена нарушения, которые стали основой для вынесения ростовскому сити-менеджеру Виталию Кушнарёву «представления об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении».

ИА REGNUM напоминает, что ростовская прокуратура взялась за транспортную реформу после многочисленных жалобы пассажиров и публикаций в интернет-изданиях.

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Автотранспортные перевозки
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