В Индии в рамках учений «освобожден» населенный пункт

Нью-Дели, , 09:11 — REGNUM В Индии в рамках двустороннего международного российско-индийского учения «Индра-2018» освобожден от «террористов» населенный пункт, специально построенный на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеж. Демонстрационный показ для российских военнослужащих провели индийские военные. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Так, сначала несколько танков 31-ой бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии выдвинулись к «захваченному» населенному пункту. Затем к деревне подошли боевые машины пехоты БМП-2, высадившие десант.

Далее военные Индии и РФ в рамках розыгрыша активной фазы маневров будут действовать вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в районе городе Бабина (шатат Уттар-Прадеш), где располагается штаб 31 механизированной дивизии сухопутных войск Индии, пройдут совместные учения мотострелков ВС РФ и индийской механизированной пехоты «Индра-2018».

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