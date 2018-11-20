Полигон Бабина в Индии осмотрели российские военные

Бабина, Индия, , 08:56 — REGNUM В рамках подготовки к российско-индийским учениям «Индра-2018» офицеры Вооруженных сил России осмотрели полигон Бабина в Индии. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) РФ.

Отмечается, что рекогносцировка местности, где будет проводиться активная фаза маневров, проводилась вместе с индийскими военнослужащими. В российском военном ведомстве сообщили, что в ходе осмотра военные оценили возможности полигона Бабина и уточнили задачи предстоящих совместных учений.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения мотострелков ВС РФ и индийской механизированной пехоты «Индра-2018» пройдут в конце ноября в районе городе Бабина (шатат Уттар-Прадеш), где располагается штаб 31 механизированной дивизии сухопутных войск Индии.

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