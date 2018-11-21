Замначальника академии Генштаба попал под следствие

Москва, , 08:14 — REGNUM Хищение 6 млн рублей инкриминируют заместителю начальника Военной академии Генштаба генерал-лейтенанту Сергею Чваркову. Об этом 21 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с делом источники.

По версии следствия, деньги были похищены при реализации госконтракта на 400 млн рублей, заключенного в 2015 году между Военной академией Генштаба и НПО «РусБИТех». Закрытый договор предусматривал специальные технические услуги для военной организации, уточняет собеседник издания.

Предполагается, что генерал выделил для участия в реализации договоренности несколько гражданских лиц, которые за три года получили 6 млн рублей. Следователи считают, что на самом деле генерал договоился с предпринимателями и присваивал деньги себе.

Адвокат генерала, ранее бывшего начальником российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, заявляет об отсуствии прямых доказательств причастности Чваркова к преступной схеме. Так, свидетели показали, что передавали генералу конверты, «по ощущениям» заполненные деньгами.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили весной 2018 года в отношении неустановленных лиц. Генерал Чварков пока является единственным фигурантом.

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