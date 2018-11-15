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ФСБ изъяла у главы подразделения Росморречфлота более 100 млн рублей

Происшествия

Обыски проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве

ФСБ изъяла у главы подразделения Росморречфлота более 100 млн рублей
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Конфискация денег

Москва, 15 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Сотрудники ФСБ в ходе обысков дома и по месту работы руководителя морской спасательной службы Росморречфлота Андрея Хаустова в Москве изъяли у него более 100 млн рублей, антиквариат и документы на элитную недвижимость, сообщает 15 ноября Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что обыски проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено после особо крупного хищения средств Росморречфлота в 2014—2015 годах.

В ходе обысков у Хаустова было обнаружено и изъято более 100 млн рублей, предметы антиквариата, в частности, крупная коллекция дорогостоящих золотых монет, а также документы на зарубежную и российскую элитную недвижимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания подозреваемой в незаконной банковской деятельности жительницы Санкт-Петербурга было обнаружено и изъято более 400 млн рублей.

Читайте подробнее: Более 400 млн рублей и другая валюта изъяты в Петербурге у лжебанкира

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